¡Al fin Leonardo Campana juega con la Tri! El delantero del Inter Miami, compañero de Lionel Messi y primo segundo del electo Presidente, Daniel Noboa, ingresó en el segundo tiempo del partido entre Ecuador y Venezuela, por la fecha cinco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al minuto 71, Campana entró en lugar de Kevin Rodríguez. Estuvo en cancha 20 minutos. El entrenador de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas, hizo esta variante para darle oxígeno al ataque tricolor. Sin embargo, el delantero no fue abastecido debido al esquema desordenado del equipo y solo tocó el balón en seis ocasiones.

Campana fue convocado de última hora por la lesión que Enner Valencia sufrió en el partido de su equipo, el Inter de Porto Alegre contra el Palmeiras.

“Estaba cenando con mi novia y un amigo, cuando me llamó el coordinador de la selección, Manolo Illescas. Tenía que viajar el día siguiente a Ecuador. En ese instante me levanté y me fui del restaurante para preparar mi maleta”, dijo Campana en una entrevista con el Canal del Fútbol.

Cada vez que Sánchez Bas anunciaba una nueva convocatoria de la Tri, el nombre de Leonardo Campana se convertía en tendencia por la falta de gol que existe en la selección. Varios analistas y aficionados han dicho que Campana podría ser la solución.

Lea también: Ecuador y su posible alineación ante Chile por las Eliminatorias