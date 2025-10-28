Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 17:04

Conmebol toma medidas contra la piratería: nueva alianza busca proteger los derechos del fútbol

La Conmebol anunció una asociación estratégica para proteger los derechos audiovisuales de ese deporte en la región.

   
    Imagen con el logo de la Conmebol ( Foto: Internet )
EFE y Redacción
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció una asociación estratégica con la organización Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), para proteger los derechos audiovisuales de ese deporte en la región.

"La incorporación de Conmebol permitirá a Alianza fortalecer sus mecanismos de acción contra la retransmisión ilegal de contenidos, un fenómeno que genera pérdidas millonarias y expone a los usuarios a riesgos de fraude y robo de datos personales", indicó en un comunicado la organización deportiva, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

La institución explicó que el fútbol "es un objetivo principal para las redes de piratería" y que "sitios web y aplicaciones ilícitas ofrecen transmisiones de partidos en vivo, vulnerando los derechos de autor y dañando a toda la cadena de valor: ligas, clubes, operadores de televisión y creadores de contenido".

Lea también: Golpe a la piratería: LaLiga bloquea dos plataformas ilegales en España con 400 000 usuarios únicos mensuales

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó, citado en la nota de prensa, que tienen la responsabilidad de impulsar acciones para proteger el patrimonio del fútbol sudamericano y "blindarlo de la piratería y del fraude".

De su parte, el presidente de Alianza, Jorge Alberto Bacaloni, destacó que la asociación permitirá "enfrentar de manera conjunta el flagelo que tanto perjudica" al fútbol, así como a sus seguidores y colaboradores.

Alianza es una organización sin fines de lucro conformada por empresas líderes de la industria audiovisual, cuya "misión es proteger la propiedad intelectual, educar sobre los riesgos de la piratería y colaborar con Gobiernos y autoridades para fortalecer el ecosistema legal y seguro", señaló la Conmebol.

