Cole Palmer regresó a los entrenamientos del Chelsea pero no estará ante el FC Barcelona

Cole Palmer, jugador del Chelsea, volvió a los entrenamientos tras fracturarse el dedo meñique de un pie en un accidente doméstico, pero no estará disponible para enfrentarse al FC Barcelona en la Champions League.

El mediapunta 'blue' ha utilizado una bota protectora para acelerar la recuperación de esta inesperada lesión y participó este lunes en el primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Chelsea de Moisés Caicedo vs. FC Barcelona por la Champions League

Palmer, sin embargo, está descartado para medirse este martes al Barcelona en la Champions y es duda más que seria para el fin de semana contra el Arsenal.

Aunque Enzo Maresca, su técnico, no quiso descartarlo del todo para este fin de semana y manifestó que a día de hoy todo apunta que no será de la partida tampoco contra los 'Gunners'.

Además de la baja de Palmer, Maresca tampoco podrá contar con los lesionados Romeo Lavia y Levi Colwill, con el suspendido por dopaje Mikhailo Mudryk y con Axel Disasi y Raheem Sterling, que están apartados.