Club noruego homenajeó a un hincha de 9 años tras superar el cáncer en la Champions League

Este martes se disputó el encuentro entre el Bodø/Glimt de Noruega y Tottenham Hotspur por la segunda fecha de la Champions League y el club noruego homenajeó a un hincha tras superar el cáncer.

En la previa del partido, los hinchas desplegaron una gigantografía con un dibujo del hincha de 9 años sosteniendo un balón junto al texto: "Tuviste esto y ahora nosotros te apoyamos".

Fredrik, nombre del fanático, superó el cáncer pero en la lucha perdió un ojo y ahora lleva una prótesis ocular con el escudo del club.

Lea también: Lionel Messi presentó "Trionda", el balón oficial del Mundial 2026

El niño pudo estar presente en el partido para observar su homenaje, en un partido que Tottenham pudo empatar en los últimos minutos tras ir perdiendo por dos goles.