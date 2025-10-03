Club noruego homenajeó a un hincha de 9 años tras superar el cáncer en la Champions League

Este martes se disputó el encuentro entre el <b>Bodø/Glimt de Noruega y Tottenham Hotspur por la segunda fecha de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a></b> y el club noruego homenajeó a un hincha tras superar el cáncer. En la<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-presento-trionda-el-balon-oficial-del-mundial-2026-HB10229592 target=_blank></a></b> <b></b>