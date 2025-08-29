Christopher Nkunku será nuevo refuerzo del Milan de Pervis

El francés Christopher Nkunku acudió este viernes en la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con la entidad rossonera, a la que llega procedente del Chelsea.

El atacante, que llegó en la noche del jueves desde Londres, firmará esta misma tarde su nuevo contrato como milanista. La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con una cifra cercana a USD 49 millones con bonus incluidos con un contrato por las próximas 4 temporadas.

La decisión del Milan de apostar por Nkunku llegó después de dos operaciones fallidas. Primero con el nigeriano Victor Boniface, que no convenció al equipo médico 'rossonero' por sus lesiones de cruzado en la rodilla derecha; y después con el danés Conrad Harder, con el que no se terminó de llegar a un acuerdo.

Nkunku jugó un total de 62 partidos en dos temporadas, con 18 goles y 5 asistencias. Salió campeón de la Conference League y del Mundial de clubes con el Chelsea.

Antes, con el RB Leipzig, donde explotó, disputó 173 partidos en los que marcó 70 goles y dio 56 asistencias entre 2019 y 2023.