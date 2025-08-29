Christopher Nkunku será nuevo refuerzo del Milan de Pervis

El francés <b>Christopher Nkunku</b> acudió este viernes en la clínica médica del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ac-milan target=_blank>Milan</a></b> para someterse al<b> reconocimiento médico</b> con la entidad rossonera, a la que llega procedente del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank> <b>Chelsea</b></a>. El atacante,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-no-descarta-mas-fichajes-tras-la-llegada-de-garnacho-GD10022004 target=_blank></a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-ac-milan-no-ficha-a-boniface-por-sus-problemas-fisicos-PB10002841 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>