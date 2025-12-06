Chelsea tropieza nuevamente en la Premier League sin Moisés Caicedo

El Chelsea sumó su tercer tropiezo consecutivo en la Premier League al empatar 0-0 ante el Bournemouth de Iraola, en un partido marcado por la falta de eficacia de los 'blues' en la segunda mitad. La escuadra de Enzo Maresca no pudo concretar las numerosas oportunidades generadas, lo que mantiene la irregularidad del equipo en el torneo doméstico.

Cabe destacar que el Chelsea jugó sin Moisés Caicedo, quien cumplió su segundo partido de los tres que deberá perder por la tarjeta roja que recibió ante el Arsenal, una ausencia que se dejó sentir en la medular del equipo.

El encuentro comenzó con un susto para los visitantes, ya que el Bournemouth se adelantó en el marcador tras una gran jugada de Alex Scott y Evanilson, que finalizó Antoine Semenyo. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego después de una revisión de más de tres minutos del VAR.

A pesar de la presión inicial de los locales, el Chelsea no logró encontrar fluidez en ataque. Las mejores opciones de la primera mitad llegaron con un cabezazo de Marc Cucurella tras un preciso centro de Pedro Neto, que terminó desviado. Por su parte, Liam Delap, titular en el Bournemouth, tuvo que abandonar el encuentro por un problema en el hombro, siendo sustituido por el español Marc Guiu, quien tampoco logró marcar la diferencia.

Los 'Cherries' fueron superiores en intensidad durante los primeros 45 minutos, con Semenyo y Scott probando a Robert Sánchez, quien realizó paradas decisivas para mantener el empate. La más clara fue un remate de Semenyo que, tras la intervención de Sánchez, Evanilson no logró aprovechar.

En la segunda mitad, el Chelsea salió decidido a romper el empate. Neto estuvo cerca de abrir el marcador y Alejandro Garnacho envió un disparo al palo. Enzo Fernández y Cole Palmer, que regresó a la titularidad tras tres meses, también probaron a Djordje Petrovic, pero el portero visitante resolvió con seguridad.

El Bournemouth, con orden defensivo, logró neutralizar todas las embestidas del Chelsea. Semenyo volvió a ser protagonista al desbaratar un peligroso disparo y mantener el arco en cero. En los minutos finales, aunque los de Maresca tuvieron la posesión, no generaron ninguna ocasión clara para romper el empate.

Con este resultado, el Chelsea recorta un punto al Arsenal, que cayó ante Aston Villa, y se coloca cuarto de forma provisional, mientras que el Bournemouth sigue con su mala racha y se mantiene decimotercero con 20 puntos.