Chelsea recibirá con los brazos abiertos el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

El Chelsea recibirá nuevamente a José Mourinho en Stamford Bridge cuando reciban al Benfica por la Champions League este martes, con el entrenador portugués regresando al club londinense donde ganó tres títulos de la Premier League.

El técnico portugués tuvo paso por el equipo blue entre 2004 y 2007 y entre 2013 y 2015.

"Para mí, personalmente, Mourinho es una leyenda para este club. Creo que ya ha demostrado lo importante que ha sido y es como entrenador", declaró Enzo Maresca, técnico del Chelsea, en rueda de prensa.

Pedro Neto, extremo portugués, añadió: "Como jugador portugués, estaré orgulloso de jugar contra Mourinho. Sus contribuciones en el Chelsea y en otros lugares dieron a los portugueses la oportunidad de jugar en los mejores clubes".