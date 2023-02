Caso 'Robinho' sería clave para que Dani Alves siga en prisión

Dani Alves sigue en prisión a espera de una resolución sobre el caso que se lo acusa de supuesta agresión sexual en Barcelona. Mientras espera, el jugador brasileño solicitó la libertad provisional, un tema que la justicia española ha lentificado pronunciarse.

Según el medio brasileño UOL, la justicia española no habría dado el "ok" a este pedido, debido a un "historial" negativo de un compatriota suyo: Robinho.

El exdelantero y compañero de Alves en la selección brasileña de fútbol en años pasados, habría desempeñado un papel clave en su contra, ya que Robinho cuenta con una sentencia en firme por hechos similares sucedidos en Italia.

Caso Dani Alves: examen confirma restos de ADN del jugador dentro del cuerpo de la supuesta víctima

Robinho no ha cumplido pena de cárcel al encontrarse en Brasil, y al no existir un convenio de extradición entre el país sudamericano e Italia, Robinho no ha podido afrontar su sentencia en Europa.

El ahora exjugador fue acusado por una violación grupal sucedida en Italia en 2013. Sin embargo, en el momento en el que se publicó la sentencia en firme, se encontraba en Brasil, por lo que fue prácticamente imposible que pudiese llevarse a cabo la detención del ex del Real Madrid, Manchester City o Milan.

Una maniobra que ha utilizado la defensa de la supuesta víctima y la Fiscalía para que Dani Alves se mantenga en prisión.

Fiscalía de Barcelona pide que Dani Alves siga en prisión por presunta violación

De esta manera, la justicia española anticipa cualquier posible escenario parecido con el de Robinho, por lo que, Dani Alves, se mantendría detenido aún en España a espera de resolver su caso.

En dos semanas, la jueza del caso tendrá que tomar una decisión sobre dónde pasa Dani Alves el tiempo que transcurra hasta que se celebre el caso. En ella, está la decisión de que pueda salir de la cárcel o continuar detrás de las rejas.