Hinchas critican a Carlos Tévez por defender a Jhonny Quiñónez

Este jueves, 8 de febrero, Jhonny Quiñónez volvió a jugar con Independiente de Avellaneda, pero fue sustituido en el entretiempo, después de un bajo rendimiento dentro del campo, en el empate 0-0 con Huracán.

El mediocampista ecuatoriano ha jugado en los cuatro partidos que ha tenido con el equipo argentino, pero tres encuentros ha disputado como titular; sin embargo, su juego ha levantado varias críticas.

Durante la rueda de prensa, el entrenador de Independiente, Carlos Tévez, defendió al futbolista ecuatoriano, y le dio toda su confianza. “Me van a criticar por Quiñonez. Que me sigan criticando, no pasa nada. ¿No vamos a entrar en un tema de razas en este momento, no?”, señaló.

