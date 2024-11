Carlos Tenorio: "Ninguno de los ecuatorianos entendemos a qué juega el profe Beccacece"

El exjugador de la selección de Ecuador y actual presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, Carlos Tenorio, criticó la gestión del actual entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece.

"Para los ecuatorianos es un poco incómodo ver jugar a la Selección de esta forma, sabiendo el material que tenemos", dijo Tenorio en una entrevista con Radio Centro.

"No hay excusas, no se puede decir que el entrenador recién se está adaptando. Eso lo único que hace es dar a entender que no hay un proyecto firme para que podamos consolidar a una Selección en la que se les saque provecho a todos los jugadores”, añadió.

“A Bolivia se le tiene que ganar. Y no solo ganarle, hay que ganarle bien, gustar y que la gente que vaya al estadio se quede satisfecha”.

“Ninguno de los ecuatorianos entendemos a qué juega el profe. Creo que ya hay que tener una postura de juego. Acá de local hay que poner la carne al asador, no puede ser que Enner Valencia juegue solo. Puede jugar con Kevin Rodríguez o con Leonardo Campana. Hay que jugar con delanteros, eso hace que el rival tome precauciones”, finalizó.

Este jueves 14 de noviembre, la selección de Ecuador se enfrentará contra Bolivia por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este duelo está pactado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Ecuavisa.com.