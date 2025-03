El debut de Darwin Guagua con la selección de Ecuador no pasa desapercibido y los miembros de otros clubes lo siguen recordando, entre ellos el manager deportivo de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno .

"Ya nos dimos cuenta. La Selección de Ecuador dejó de ser el equipo de todos. Si no corrigen rápido va a pasar lo que pasa en todos los torneos importantes . Al primer resbalón te pegan una patada en el orto y vas a parar afuera. Y vamos a perder todo este tiempo con una enorme generación de jugadores", apuntó el argentino.

Lea más: Agenda deportiva del sábado 29 y domingo 30 de marzo



Finalmente, el manager de Barcelona SC consideró que la selección se está convirtiendo en la vitrina de un equipo en busca de vender sus jugadores.

"Ecuador debería puntero y no segundo. Porque tiene una enorme generación. Hay que llamar a los mejores, el entrenador tiene la obligación de ser justo y llamar a los mejores. No me vengan a versear. Quedaron expuestos, es un vitrineo solo para uno. Hay un montón de gente que trabaja y necesita vender jugadores", cerró Moreno.