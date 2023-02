Carlo Ancelotti: "¿Selección de Brasil? No sé nada de eso, no sé ni lo que informaron"

Ancelotti fue preguntado en vísperas de la final del Mundial de Clubes en Rabat por un medio brasileño, que le trasladó unas palabras del presidente de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, en las que admite que no hay problema en esperar a que acabe la temporada por esperar a conocer el futuro del técnico italiano

"No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta 2024", respondió de forma breve sin querer desviar la atención de su presente y de la preparación de la final del Mundial de Clubes que mide al Real Madrid con Al Hilal.