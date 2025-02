Carlo Ancelotti: "No descarto dirigir en Arabia Saudita"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no descartó marcharse a entrenar a Arabia Saudita en el futuro, siempre y cuando decida continuar en el fútbol cuando finalice su etapa como técnico del conjunto blanco.

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí... por qué no”, dijo en rueda de prensa.

Una pregunta de Arabia Saudita a propósito del supuesto interés del país en que Vinicius Junior juegue en su liga aturdió un poco al estratega.

“Muchas preguntas... Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinicius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien", argumentó.

