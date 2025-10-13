Bremer se opera la rodilla y es nuevamente baja en la Juventus

El brasileño Gleison Bremer, central de la Juventus Turín, se sometió este lunes a pruebas médicas que desvelaron una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que volver a pasar por quirófano justo un año después de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado en la misma rodilla.

"Esta mañana, en Lyon, Gleison Bremer ha sido examinado por el doctor Sonnery-Cottet, quien le ha diagnosticado una lesión en el menisco medial de la rodilla izquierda. En las próximas horas, el jugador será sometido a una meniscectomía artroscópica selectiva", informó la 'Juve' en un comunicado.

Bremer fue sustituido con molestias en la mencionada rodilla el pasado 27 de septiembre ante el Atalanta y no jugó ni ante el Villarreal en Liga de Campeones ni ante el Milan en Serie A.

El central brasileño volvió esta temporada a la titularidad en la zaga juventina tras una temporada pasada prácticamente en blanco, comprometida por la lesión que sufrió en Champions League ante el Leipzig el 2 de octubre.

Diez meses exactos pasaron hasta que Bremer, el pasado 2 de agosto, volvió a jugar un partido. Fue un amistoso de pretemporada ante el Reggiana.

El brasileño, de 28 años, llegó a la 'Juve' en 2022 procedente del Torino, rival de la ciudad y donde era capitán, y desde entonces ha sido un fijo en el centro de la zaga, tanto con Massimiliano Allegri, con Thiago Motta y con Igor Tudor, líder de la defensa y en ocasiones capitán de la 'Vecchia Signora'.