Bremer se opera la rodilla y es nuevamente baja en la Juventus

El brasileño <b>Gleison Bremer, </b>central de la <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Juventus </a>Turín</b>, se sometió este lunes a pruebas médicas que desvelaron una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que volver a pasar <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/quien-es-jeremy-arevalo-el-joven-goleador-ecuatoriano-que-brilla-en-espana-y-pide-pista-en-la-seleccion-de-ecuador-FF10267354></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>