La selección brasileña realizó este lunes 17 de marzo en Brasilia su primer entrenamiento, con la presencia de Endrick en sustitución de un Neymar lesionado, para preparar el partido del jueves 20 de marzo contra Colombia, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

El seleccionador Dorival Júnior supervisó el entrenamiento en el estadio Bezerrão de la capital, adonde acudió la mayoría de los jugadores convocados.

A los delanteros del Real Madrid Vinícius Jr. y Endrick, quien fue llamado la semana pasada para sustituir a Neymar, se les vio conversando con el técnico durante la sesión.

Otro de los convocados, el lateral Wesley, del Flamengo, declaró que es un "sueño hecho realidad" jugar por primera vez con la Canarinha, en una entrevista divulgada este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"No puedo decir que no me lo imaginaba; me lo imaginaba porque trabajé para eso", declaró.

