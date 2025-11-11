Brasil será el primer país sudamericano en usar el fuera de juego semiautomático

El Brasileirão se convertirá la próxima temporada en la primera liga sudamericana que empleará la tecnología de fuera de juego semiautomático, anunció este lunes el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

El sistema usa cámaras e inteligencia artificial para rastrear la posición de los jugadores y el balón y avisar a los árbitros del VAR casos de posición adelantada. Estos deben verificar que el sistema siguió correctamente el proceso para confirmar la infracción e informar al juez principal.

"Nuestra mirada está puesta en el futuro (...). A partir del 28 de enero, con el inicio del campeonato brasileño, se implementará el fuera de juego semiautomático", dijo Xaud en la inauguración de un evento sobre arbitraje en Río de Janeiro.

El próximo año, el fútbol brasileño estrenará un reformado calendario.

El Brasileirão, que tradicionalmente se juega desde fines de abril a diciembre, se disputará a lo largo de todo el año.

El fuera de juego semiautomático se aplicó en el Mundial de Qatar 2022 y se usa en competiciones como la Liga de Campeones de Europa y los campeonatos locales de Inglaterra, España e Italia.