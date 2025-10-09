Bomberos controlan incendio en la casa de Vinícius Junior en España

Los servicios de emergencia sofocaron este mediodía un incendio en la vivienda del futbolista del Real Madrid, Vinícius Junior, ubicada en el exclusivo barrio de La Moraleja, en la localidad madrileña de Alcobendas. El siniestro no dejó heridos, ya que en el momento del incidente no había nadie en el interior del chalet, según informó Telemadrid.

La alerta se recibió alrededor de las 12:00 horas, cuando una llamada al servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid reportó un fuego en un inmueble de la zona. Aunque inicialmente no se precisó a quién pertenecía la vivienda, fuentes confirmaron posteriormente que se trataba de la residencia del delantero brasileño.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, quienes comprobaron que el incendio se había originado en el sótano del inmueble, donde Vinícius tiene instalada una sauna y un gimnasio personal. Antes de su llegada, agentes de la Policía Local habían logrado contener las llamas utilizando un extintor, evitando así que el fuego se propagara.

Aunque el incendio solo afectó a esa estancia del chalet, el humo se extendió por el hueco de la escalera, alcanzando otras áreas de la vivienda. Los bomberos realizaron tareas de ventilación para asegurar la zona y descartar riesgos posteriores.

El jugador del Real Madrid se encuentra actualmente concentrado con la selección de Brasil, preparando los amistosos internacionales de esta fecha FIFA.