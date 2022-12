Blaise Matuidi anuncia su retirada del fútbol

Blaise Matuidi, centrocampista francés que se proclamó campeón del mundo con su selección en Rusia 2018, ha anunciado su retirada como futbolista profesional a los 35 años, a través de un mensaje y un vídeo difundido en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

"Fútbol, ​​te quería mucho. Fútbol, ​​me has dado tanto, pero es hora de parar. Cuando miro hacia atrás en este largo viaje, mis ojos están llenos de estrellas. Cumplí mis sueños de niño, mis sueños de hombre. Tengo un nudo en la garganta, pero estoy orgulloso de pasar esta página hoy", escribió en Instagram.

"Gracias a las personas que me permitieron ser parte de este increíble viaje. Gracias a mis compañeros que se convirtieron en mis amigos, mis hermanos. Gracias entrenadores, directivos, jugadores de alto nivel, y también fútbol amateur, voluntarios. Gracias a mi familia que siempre me apoyó. Finalmente, gracias a ti, que siempre me has dado la fuerza y ​​el alma extra para llegar más alto", añadió.

El texto fue respondido con otros de despedida desde el perfil oficial en la misma red social de jugadores como Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Miralem Pjanic o Serge Aurier y también desde el de la federación francesa de fútbol: "Gracias por todo Blaise y bravo por tu inmensa carrera de campeón".

En su post, Matuidi adjunta también un enlace hacia un vídeo de Youtube en el que habla de su decisión y de su carrera profesional que le ha llevado a equipos como el Troyes, el Saint-Étienne, el París Saint-Germain, el Juventus de Turín y finalmente el Inter de Miami. Además fue internacional en 84 ocasiones, marcando 9 goles. EFE