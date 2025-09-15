Bellingham y Camavinga regresan a la convocatoria del Real Madrid

La presencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga son las grandes novedades en el Real Madrid para su estreno en la Champions League.

Este martes el equipo merengue enfrenta al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido en el que Xabi Alonso sufre las bajas por lesión de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Endrick.

Bellingham, operado del hombro izquierdo después de la participación del Madrid en el Mundial de Clubes, regresa antes de cumplirse dos meses desde la operación. El 18 de julio era intervenido en Londres para poner fin a las molestias con las que ha jugado más de un año y medio.

Mientras, el francés Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto que frenó su regreso a los terrenos de juego. No disputa un partido desde el 23 de abril.

Xabi Alonso refuerza con Bellingham y Camavinga un centro del campo en el que tenía pocos integrantes, que sigue sin poder contar con el brasileño Endrick en ataque.

Más tiempo alejados de los terrenos de juego estarán los defensas Mendy y Rüdiger por sendas roturas musculares.