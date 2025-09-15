Bellingham y Camavinga regresan a la convocatoria del Real Madrid

La presencia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jude-bellingham target=_blank>Jude Bellingham</a> y Eduardo Camavinga</b> son las grandes novedades en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid</a></b> para su estreno en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a></b>. Este martes el equipo merengue enfrenta al<b> Olympique de Marsella</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jude-bellingham-operado-pierde-inicio-temporada-real-madrid-NH9768395 target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mundial-fifa-2026-precios-pasajes-vuelos-entradas-partidos-costos-IB10111485 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>