Bayer Leverkusen cierra el fichaje de defensor central Loïc Badé

La temporada del Bayer Leverkusen empezó el pasado 15 de agosto al vencer por cuatro goles a cero al Sonnenhof de la cuarta división alemana por la Copa de Alemania.

El campeonato nacional empieza este sábado para el conjunto de Erik ten Hag al recibir en casa al Hoffenheim.

Según informa el periodista francés Fabrice Hawkins, el Bayer Leverkusen y el Sevilla llegaron a un acuerdo por USD 35 millones por el traspaso de Loïc Badé.

El francés de 25 años tendría un contrato por 5 años y será el reemplazo del alemán Jonathan Tah que dejó al Leverkusen para llegar al Bayern de Múnich este mercado de fichajes.

Badé registró 33 partidos la temporada pasada con el Sevilla y sería el sexto central de la plantilla del Bayer Leverkusen.