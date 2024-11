"Si Fernando (Carro, el presidente del club) me propone un contrato de jugador, quizás": ante la ola de lesiones, el entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, optó este lunes por tomárselo con humor, antes de medirse al Salzburgo el martes en la Champions League.

En ese duelo de la 5ª jornada de la Champions, Xabi Alonso tendrá especialmente ausencias en ataque: Victor Boniface (lesión muscular en un muslo), Amine Adli (fractura del peroné izquierdo), Jonas Hofmann (muslo derecho) y Martin Terrier (fractura del antebrazo derecho).

"No hay nuevos lesionados, por ahora", explicó el técnico vasco en una conferencia de prensa, después del entrenamiento del lunes, en la víspera del duelo ante el Salzburgo.

Preguntado irónicamente sobre si podría salir él mismo a jugar, a sus 43 años, Alonso continuó con el tono de broma: "Si Fernando (Carro) me propone un contrato de jugador, por qué no. Pero todavía no (...) Solo tengo un contrato de entrenador y no estoy autorizado a jugar".

Para paliar las ausencias, el entrenador del club campeón de Alemania ha tenido que recurrir a los equipos juveniles, con cuatro Sub-18 e incluso un joven de 16 años, Andrea Natali.

Después de cuatro jornadas de la Champions League, el Bayer Leverkusen cuenta con 7 puntos y en su anterior partido en el torneo fue goleado 4-0 por el Liverpool.

Xabi Alonso, exjugador de Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich, se retiró como futbolista en 2017.