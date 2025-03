Felipe Caicedo: "En Barcelona SC estoy viviendo cosas que jamás viví, estoy muy feliz"

Felipe Caicedo, histórico delantero ecuatoriano y que actualmente milita en las filas de Barcelona SC, brindó declaraciones con respecto a su paso en el equipo al arribar a Guayaquil, tras conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores en Brasil contra Corinthians.

"La verdad que es increíble y siempre fue mi idea competir aquí a nivel de Sudamérica. Poco a poco lo estoy haciendo, estoy viviendo cosas que no he vivido, y me siento feliz. Hay una comunión muy fuerte entre el cuerpo técnico y los jugadores, el grupo está bien, contentos y unidos. Concentrados en lo que queremos, que es seguir así para mí que vendrá", aseguró el delantero de 36 años.

También se refirió al duro partido contra Corinthians en Brasil, "queremos hacer las cosas bien. Esto recién empezó y creo que hemos dado un golpe de autoridad, ahora veremos quién nos tocará".

"Corinthians te obliga a cuidarte, es uno de los mejores equipos de Brasil y ellos hicieron un buen partido, nosotros lo aguantamos bien. El futbol tiene eso, creo que al final ha clasificado el equipo que mejor ha hecho las cosas en los dos partidos. Nosotros aquí hicimos un gran partido y se marcó tres goles, después se aguantó y por suerte pudimos clasificar", argumentó.

Felipe llegó a Barcelona SC en este 2025, luego de una larga trayectoria en el fútbol internacional sin jugar en el torneo ecuatoriano, para recuperar su nivel y contribuir en el cumplimiento de los diferentes objetivos del cuadro amarillo. Ha disputado un partido oficial, realizando su debut en la Copa Libertadores en el partido contra Corinthians en el Monumental.