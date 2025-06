Sin embargo no es la primera vez que le cae una sanción por publicidad a un equipo ecuatoriano .

En partidos de torneos Conmebol, Liga de Quito tiene que ocultar cualquier publicidad relacionada con el Banco Pichincha debido a que no es patrocinador de la Confederación Sudamericana de fútbol.

"Será considerado marketing de emboscada o ambush marketing cualquier intento por parte de una entidad, marca, o persona no autorizada, de obtener una asociación indebida de sus productos o servicios o de su imagen comercial , con cualquier torneo organizado por la CONMEBOL", dicta en el manual de clubes 2025 de la Conmebol.

En su participación en 2023, El Nacional recibió tres multas que acumulaban un total de 63 mil dólares. La penalización más fuerte se dio debido a ‘marketing de emboscada‘.

A día de hoy no se especificó la publicidad no autorizada por la que Nacional fue multado. En redes se comentó que fue por tomar una bebida hidratante no patrocinada por Conmebol.