¿Cuánto cuesta y de qué material está hecho el trofeo del Balón de Oro?

Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la gala del <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/balon-oro-fecha-hora-tv-premiacion-nominados-MF10150941>Balón de Oro,</a> un evento que otorga el reconocimiento <b>al mejor jugador y la mejor jugadora de la temporada 2024/2025.</b> Organizada por la revista<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/balon-oro-fecha-hora-tv-premiacion-nominados-MF10150941></a> <b></b> <b></b> <b></b>