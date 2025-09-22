¿Cuánto cuesta y de qué material está hecho el trofeo del Balón de Oro?

Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la gala del Balón de Oro, un evento que otorga el reconocimiento al mejor jugador y la mejor jugadora de la temporada 2024/2025.

Organizada por la revista deportiva France Football, la ceremonia premia al mejor futbolista de la temporada europea desde 1956.

Curiosamente, el trofeo no está hecho de oro, sino de latón, un material más económico. Su base es de cristal, pesa 7 kilos y tiene unas dimensiones de 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho.

El valor aproximado del Balón de Oro es de USD 3 800. Este premio fue creado en 1956 por iniciativa del periodista francés Gabriel Hanot, quien trabajaba en France Football.

El primer jugador en recibir el trofeo fue Stanley Matthews, futbolista inglés del Blackpool FC, quien lo ganó a los 41 años en reconocimiento a su destacada carrera.

Lea también: Balón de Oro 2025: quiénes están nominados, cómo se vota y qué esperar de esta gala

En la edición de este año, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales candidatos para hacerse con el trofeo en la categoría masculina.

Por el lado de las mujeres, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Alessia Russo son las favoritas para obtener este prestigioso galardón.

El evento será transmitido en vivo por Claro Sports a las 14:00 (hora de Ecuador).