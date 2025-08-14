El Atlético Mineiro, con Alan Franco de titular, derrotó a Godoy Cruz en Copa Sudamericana

Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora en Belo Horizonte al vencer este jueves por 2-1 al Godoy Cruz argentino en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuya serie se definirá el próximo 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol decisivo fue obra de Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó al conjunto brasileño con ventaja de cara al partido decisivo en la ciudad de Godoy Cruz.

Santiago Andino abrió el marcador para los visitantes en el minuto 36, el argentino Tomás Cuello empató para la formación brasileña en el 66 y Hulk le dio la victoria a los anfitriones en el minuto 89.

El resultado le da una ligera ventaja al Atlético Mineiro, que sellará su clasificación a los cuartos de final, al menos con un empate en casa. Un triunfo del Godoy Cruz por un gol de diferencia llevaría la decisión a los penaltis.

Fue un encuentro intenso de principio a fin, con un fuerte marcaje del Mineiro y una mayor ofensiva de Godoy Cruz en el primer tiempo, que después logró igualar el Galo en casa.

Lea también: Error letal en 14 segundos: Liga de Quito perdió ante Botafogo en la Copa Libertadores