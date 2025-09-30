Fútbol Internacional
30 sep 2025 , 17:22

El Atlético de Madrid goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt por la Champions League

El Atlético de Madrid derrotó 5-1 al Eintracht Frankfurt por la segunda jornada de la fase regular de la Champions League

   
  • El Atlético de Madrid goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt por la Champions League
    El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra tras anotar el 3-0, su gol número 200, durante el partido de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Eintracht de Fránkfurt disputan este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. ( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El Atlético de Madrid logró su primer triunfo en esta edición de la Champions League tras golear 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano por la segunda fecha de la fase regular.

El Atlético de Madrid se adelantó rápidamente en el marcador con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4). Luego, Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1) extendieron la ventaja para los españoles.

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82), de penal, sentenció el partido.

Lea también: El Chelsea, con autogol de Richard Ríos, derrotó al Benfica por la Champions League

El equipo madrileño asciende a la sexta posición de la tabla con tres puntos, los mismos que el Eintracht, que se hunde al decimotercer puesto por la diferencia de goles.

Un gran Julián Álvarez, autor de dos asistencias y un gol, y un histórico Griezmann, que alcanzó los 200 tantos como jugador del Atleti, fueron las principales figuras de este encuentro.

El próximo partido del Atlético de Madrid será este domingo 5 de octubre contra el Celta de Vigo por la jornada 8 de la Liga Española.

Temas
Champions League
Atlético de Madrid
Eintracht
Ecuador
Noticias
Recomendadas