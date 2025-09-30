El Atlético de Madrid goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt por la Champions League

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-de-madrid>Atlético de Madrid </a>logró su primer triunfo en esta edición de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Champions League</a> tras <b>golear 5-1 al Eintracht Frankfurt</b> en el Metropolitano por la segunda fecha de la fase regular. El Atlético de<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-chelsea-vs-benfica-por-la-champions-league-mourinho-moises-caicedo-KC10210921></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>