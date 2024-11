Así va la tabla de posiciones en la Champions League

Este martes 5 de noviembre arrancó la cuarta jornada de la Champions League con distintos partidos, entre ellos el choque entre los dos clubes más ganadores de la competencia: Real Madrid y AC Milan.

La escuadra italiana se impuso 3-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, agravando la mala racha de los merengues que arrastran desde el pasado mes.

Por otro lado, el Liverpool dio un golpe de autoridad al golear 4-0 al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié en Anfield. El colombiano Luis Díaz brilló con luz propia al anotar un triplete.

La Juventus de Turín rescató un empate en su visita al Lille por 1-1 con un tiro penal de Dusan Vláhovic.

El Manchester City cayó goleado de manera sorpresiva por 4-1 ante el Sporting Lisboa, con una fantástica actuación del delantero sueco, Viktor Gyokeres que anotó un triplete.

La jornada continuará este miércoles con más duelos, entre ellos PSG vs. Atlético de Madrid, Bayern Munich vs. Benfica e Inter vs. Arsenal.