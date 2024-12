Llegó la Navidad y la Premier League se alista para concentrar la mayor cantidad de hinchas a nivel mundial con su tradicional Boxing Day.

Mientras que las otras ligas de mayor importancia en Europa están descansando por las festividades navideñas, en Inglaterra se vio una oportunidad y la aprovecharon con una serie de partidos post Navidad, precisamente el 26 de diciembre.

Este jueves la agenda tiene ocho partidos de la Premier League. Manchester City vs. Everton abrirán la fecha 18. Luego será el turno de Bournemouth vs. Crystal Palace, Chelsea vs. Fulham, Newcastle vs. Aston Villa, Nottingham Forest vs.Tottenham, Southampton vs. West Ham, Wolverhampton vs. Manchester United y Liverpool vs. Leicester City.

La fecha se sellará el viernes con Brighton-Brentford y Arsenal-Ipswich Town. Moisés Caicedo tendrá acción en el Boxing Day con la camiseta del Chelsea al recibir al Fulham a partir de las 10:00 de la mañana en el Stanford Bridge.

Por otro lado, Pervis Estupiñán jugará, sin embargo lo hará el 27 de diciembre con la camiseta del Brighton.

Aquí el calendario del Boxing Day: