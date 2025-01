El Manchester City , obligado a remontar ante el Brujas (3-1) y el PSG, que no dio opción al Stuttgart (1-4), evitaron la eliminación y accedieron a los playoffs de la Champions League, en la que estarán también, el Real Madrid, Bayern Munich, Milan o Juventus, mientras que el Liverpool acabó líder por delante del Barcelona.

El Liverpool, que había ganado todos sus partidos, acaba la fase como líder pese a encajar su primera derrota en Eindhoven ante el PSV (3-2), donde Arnse Slot formó con un once alternativo, y tras adelantarse dos veces en el marcador con goles del neerlandés Cody Gakpo, de penalti, y de Harvey Elliott.

El PSV, que no quería sustos, no se rindió y respondió puntualmente por medio del belga Johan Bakayoko, el marroquí Ismael Saibari y el estadounidense Ricardo Pepi, lo que no merma un ápice la gran fase del cuadro inglés y la buena del neerlandés, que concluyó decimocuarto.



El FC Barcelona, por su parte, por momentos saboreó el liderato ante el Atalanta, pero tuvo que conformarse con la igualada (2-2), pese a adelantarse dos veces en el marcador con tantos de Lamine Yamal y el uruguayo Ronald Araujo.