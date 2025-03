Este martes 23 de marzo se llevó a cabo la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la goleada de Argentina sobre Brasil como el punto más llamativo.

Inicialmente fue el turno de Bolivia contra Uruguay en un pálido empate sin goles.

Luego hubo cuatro partidos de manera simultánea: Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú, Colombia vs. Paraguay y Argentina vs. Brasil.

Chilenos y ecuatorianos igualaron sin goles, mientras que la Vinotinto derrotó 1-0 a la bicolor por medio de Salomón Rondón desde el punto penal al minuto 41.

Cafeteros y guaraníes igualaron 2-2 por medio de Luis Díaz, Jhon Durán, Junior Alonso y Julio Enciso. Los paraguayos siguen invictos.

Finalmente, Argentina goleó 4-1 a Brasil en el clásico sudamericano con Julián Álvarez y Alexis Mac Allister como figuras.