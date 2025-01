Este jueves 30 de enero el grupo B del Sudamericano sub 20 tuvo acción con los partidos de Colombia vs. Bolivia y Ecuador vs. Brasil.

Los cafeteros derrotaron 3-2 a los del altiplano con goles de Neisir Villarreal, Kener González y John Montaño, mientras que Jairo Rojas descontó con un doblete.

Más tarde fue momento de la Mini Tri y Brasil, en duelo clave pero empezó de la peor manera en el primer tiempo al ir perdiendo 3-0 con un Deivid Washington como figura.

En la recta final del partido, la Mini Tri encontró un envión anímico con Allen Obando y Kendry Páez para meter presión.

Finalmente la tabla de posiciones quedó con:

1) Argentina 7 +7

2) Colombia 7 +2

3) Brasil 6 -4

4) Ecuador 3 -1

5) Bolivia 0 -4