Arsenal cerró el mercado de fichajes con tres préstamos y una venta ante la llegada de Piero Hincapié

El Arsenal ha tenido una jornada intensa en el cierre del mercado de fichajes, oficializando varias salidas estratégicas y, al mismo tiempo, reforzando su plantilla con una incorporación de peso: Piero Hincapié.

El club londinense confirmó este lunes el fichaje del defensor ecuatoriano, proveniente del Bayer Leverkusen, por una cifra cercana a USD 60,7 millones.

Mientras llega sangre nueva a la capital inglesa, también se producen varias salidas en el club. El internacional ucraniano Oleksandr Zinchenko fue cedido al Nottingham Forest hasta el final de la temporada. A sus 28 años, Zinchenko aporta una trayectoria destacada en la Premier League, con casi 150 partidos disputados, además de su experiencia europea y un palmarés envidiable logrado en el Manchester City, donde levantó la Premier y la FA Cup en cuatro ocasiones.

En el plano internacional, el Arsenal también confirmó que el mediocampista portugués Fábio Vieira se marcha en calidad de préstamo al Hamburgo, club al que también fue transferido de manera definitiva el belga Sambi Lokonga. Vieira, de 25 años, no logró afianzarse completamente en el esquema de Arteta desde su llegada en 2022, acumulando 49 apariciones y algunos destellos de talento, pero sin continuidad.

Otra de las salidas que ha llamado la atención es la de Reiss Nelson, quien se marcha cedido al Brentford con una opción de compra incluida en el acuerdo.

El atacante inglés todavía tenía dos años de contrato con el Arsenal, pero busca minutos y regularidad en un entorno competitivo dentro de la misma liga. Su salida abre espacio para nuevas alternativas ofensivas dentro del plantel.

Con estas operaciones, el Arsenal cierra el mercado de verano con una renovación parcial de su plantilla, apuntando a consolidarse como candidato serio en la Premier League y en las competiciones europeas.