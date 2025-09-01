Arsenal cerró el mercado de fichajes con tres préstamos y una venta ante la llegada de Piero Hincapié

El <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie>Arsenal</a></b> ha tenido una jornada intensa en el cierre del mercado de fichajes, oficializando varias salidas estratégicas y, al mismo tiempo, reforzando su plantilla con una incorporación de peso: <b>Pier</b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-me-convenci-porque-quieren-ganar-grandes-cosas-y-trofeos-PC10038106></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>