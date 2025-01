Este viernes el grupo B del Sudamericano sub 20 tuvo acción con dos partidos: Ecuador vs. Bolivia y Argentina vs. Brasil.

La Tricolor remontó 2-1 al conjunto del altiplano que empezaron ganando por medio de Jairo Rojas, sin embargo, Keny Arroyo y Allen Obando firmaron la victoria ecuatoriana.

Por su parte, Argentina registró una goleada memorable sobre su eterno rival Brasil. La Albiceleste humilló 6-0 a la Canarinha con goles de Ian Subiabre, Claudio Echeverri (2), Igor Serrote (gol en contra), Agustín Ruberto y Santiago Hidalgo, respectivamente.

Por su parte, Colombia descansó en esta jornada, por lo que debutará recién en la segunda fecha.

Con los resultados, Argentina es líder con 3 unidades +6 en el gol de diferencia, seguido de Ecuador con 3 puntos +1.

Aquí la tabla: