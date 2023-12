Lionel Messi (c) alza el trofeo de campeón del mundo, junto a los jugadores de la selección argentina, tras derrotar a Francia en la final de Qatar 2022.

"Hoy no es un día cualquiera. Hoy se cumple un año de mi sueño futbolístico un día que siempre recordaré con una sonrisa (sic)", aseguró el jugador, artífice de una de las paradas más recordadas en la historia del fútbol de selecciones y reciente ganador del premio a mejor arquero del mundo en la última ceremonia del Balón de Oro.

"Hoy se cumple 1 año del gran sueño argento en lo que respecta al fútbol (...) Nunca olvidaremos aquel 18 de diciembre donde vibraron todos los corazones celestes y blancos", añadió el 'Fideo'.

Algunos, como el defensor del Olympique de Lyon Nicolás Tagliafico, todavía no se lo creen.

"Aún no caigo de que haya pasado ya 1 año del sueño más lindo que cumplí en toda mi carrera... y aún no me despierto de él!!!", afirmó.