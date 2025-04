El Tenerife anunció este viernes que el defensa ecuatoriano Anthony Landázuri está en Ecuador resolviendo asuntos burocráticos, por lo que no podrá jugar en la visita del conjunto blanquiazul al Real Sporting de Gijón, este sábado.

El club publicó la relación de futbolistas que viajan al Principado de Asturias, entre los que no figura Landázuri, a pesar de que en la conferencia de prensa ofrecida a mediodía por el entrenador del equipo, Álvaro Cervera, no se informó de esta ausencia, e incluso el propio técnico aseguró que no había ninguna baja de última hora.

Según la entidad isleña, Landázuri se encuentra en su país "resolviendo aspectos burocráticos en la embajada española de la capital, Quito, propios de su fichaje, y que son normales en este tipo de situaciones con plaza extracomunitaria".

La nota añade que el defensa "está en permanente contacto con el 'team manager' del primer equipo, Toño Hernández, responsable de este procedimiento, y regresará a la isla una vez resuelta dicha situación administrativa, lo cual se espera que suceda a comienzos de la próxima semana".