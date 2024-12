Ángelo Preciado quiere jugar con la selección de Ecuador en Guayaquil

El lateral derecho agregó que “es la forma de adaptarse de cada quien. Yo comparto que haya partidos en Guayaquil , me gusta el ambiente, la situación y las personas que apoyan”, comentó.

Finalmente, Preciado cerró diciendo que “ahora que no juego en Quito lo siento bastante (la altura) cuando llego, y creo que es la forma que el profe quiere que nos acoplemos. No tenemos prioridad al jugar en la altura, porque cuando vamos a un Mundial o una Copa América no lo hacemos ahí y nadie es local o visitante”, concluyó.