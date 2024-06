"En la primera conferencia no lo dije por un tema de respeto, el club quería conversar con ellos primero, ya todos sabemos los que son, hoy día son cuatro, también está Mena, quien está con su selección ", dijo el entrenador de León .

¿Ángel Mena, regresa al fútbol ecuatoriano? El entrenador del León, Jorge Bava, en rueda de prensa confirmó que el volante tricolor no seguirá en el club mexicano y se va en condición de jugador libre.

Uno de los clubes interesados en contratar a Ángel Mena es Barcelona Sporting Club. El entrenador del cuadro canario, Ariel Holan, estaría encantado en contar con el jugador ecuatoriano, quien jugó en Emelec.

"Mentiría si no digo que me ha sondeado Barcelona, tenemos que respetar los tiempos y los procesos. Yo siento que estoy identificado con Emelec, pero no diría que jamás lo haría. Respeto a todas las instituciones y nunca cerraría las puertas tampoco", dijo en un diálogo con el Canal del fútbol.

Ángel Mena llegó al cuadro mexicano a mediados del 2018 y jugó un total de 207 partidos, convirtió 80 goles y dio 47 asistencias.

Además, en su estadía en León logró ganar un Torneo Mexicano en 2020, la Leagues Cup 2021 y la Concacaf Liga de Campeones en el 2023.