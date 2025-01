El ex jugador del Manchester United, PSG y Athletic de Bilbao fue reemplazado el domingo en el minuto 65 de juego en su debut en La Bombonera con Boca Juniors , que acabó en empate sin goles ante Argentinos Juniors, en la primera jornada del torneo local.

Tras haber sido titular también en el encuentro del pasado miércoles 22 de enero por la Copa Argentina, el entrenador, Fernando Gago, decidió alinear nuevamente al español en el partido del domingo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina.

El debut de Herrera como local no fue el esperado, no sólo por haber sido reemplazado sino por el rendimiento del equipo, que no logró encontrar su juego y torcer la igualdad.