"Soy un jugador polifuncional y me estoy acoplando a lo que el profe me pida. No tengo problemas en jugar por derecha o izquierda. Me siento muy bien, me siento con confianza y al 100%. Eso te lo dan los entrenamientos y partidos; estoy preparado para hacer las cosas de la mejor manera", alegó Alan sobre sus condiciones y confianza.



"El tema del grupo va muy bien, vamos conociéndonos mejor día a día, aprovechando cada entrenamiento. El profe nos está dando confianza para el duelo ante Paraguay", dijo Minda en referencia a Beccacece.