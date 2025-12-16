Fútbol Internacional
16 dic 2025 , 12:44

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año en los premios The Best

Aitana Bonmatí fue galardonada este martes con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año en un acto celebrado en Doha.

   
    Aitana Bonmatí ganó el premio the Best 2025( Foto: Internet )
La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y de la selección española, fue galardonada este martes con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año, un acto celebrado en Doha.

Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el FC Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a la propia Putellas y a la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

En un mensaje grabado, en el que apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la selección española que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones, en la que la Roja se impuso a Alemania, agradeció el premio y felicitó a los galardonados.

