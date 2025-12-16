Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año en los premios The Best

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y de la selección española, fue galardonada este martes con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año, un acto celebrado en Doha.

Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el FC Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

