Agenda deportiva semanal, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de abril

La agenda deportiva de esta semana, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de abril, contará con encuentros destacados en las competiciones europeas, sudamericanas y nacionales.

Uno de los eventos principales serán los cruces de ida de los cuartos de final de la Champions League con el PSG de Willian Pacho enfrentando al Aston Villa.

Además, los partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Barcelona SC; Liga de Quito vs. Deportivo Táchira; e Independiente del Valle vs. Universitario.

Además, la octava fecha de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim se disputará entre semana por las elecciones presidenciales de este domingo 13 de abril.

