¿Afecta la altura a los jugadores de la selección de Ecuador? Esto fue lo que dijo Ángelo Preciado

La selección de Ecuador ha mantenido el debate si la altura de Quito afecta a los jugadores que están militando en el exterior, por ello Ángelo Preciado rompió su silencio de cómo él vive los partidos.

El lateral derecho titular de La Tri jugaba en Independiente del Valle y salió de las divisiones juveniles, pero rápidamente fue vendido al fútbol europeo, por lo que ya ha perdido la costumbre de jugar en la altura.

“Es muy difícil jugar en Quito y no lo digo solo yo. Por ejemplo, yo jugué toda la vida en Quito, en Independiente del Valle y cuando le ganamos a Uruguay 4-2 yo no me sentía cansado”, reveló Preciado en el programa Marca 90.

En esa misma línea, Ángelo agregó que “ahora que jugamos con Uruguay de nuevo, pese a que regularmente jugaba en mi equipo en Europa, cuando volví a Quito sentí el peso, el ritmo cardíaco no es igual”.