El AC Milan sin Pervis Estupiñán goleó al Hellas Verona

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ac-milan>AC Milan</a> sin <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pervis-estupinan>Pervis Estupiñán </a>se situó líder provisional de la Serie A este domingo, al <b>imponerse 3-0 al Verona </b>durante la 17 jornada, gracias a un <b>doblete de</b> <b>Christopher Nkunku.</b> A la espera de lo<b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-arsenal-brighton-piero-hincpaie-fecha18-resultado-premier-league-CG10611416></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>