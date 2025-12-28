Fútbol Internacional
El AC Milan sin Pervis Estupiñán goleó al Hellas Verona

El AC Milan venció 3-0 al Hellas Verona por la jornada 17 de la Serie A de Italia

   
    Christopher Nkunku celebra uno de sus dos goles con el AC Milan contra Hellas Verona por la fecha 17 de la Serie A( AFP )
El AC Milan sin Pervis Estupiñán se situó líder provisional de la Serie A este domingo, al imponerse 3-0 al Verona durante la 17 jornada, gracias a un doblete de Christopher Nkunku.

A la espera de lo que haga horas más tarde el Inter de Milán en su visita al Atalanta, los Rossoneri lideran el campeonato con 35 puntos, contra los 33 de los Nerazzurri.

El estadounidense Christian Pulisic abrió el marcador justo antes del descanso (45+1').

Lea también: Con Piero Hincapié, el Arsenal derrotó al Brighton y se mantiene líder de la Premier League

Nkunku, fichado el pasado verano boreal procedente del Chelsea, todavía no había anotado gol en los 14 partidos de Serie A disputados hasta ahora.

Abrió su cuenta personal de penal (48'), antes de sentenciar el partido, rematando un balón que rebotó en el poste tras un envío de Luka Modrić (53').

Además del duelo entre Atalanta e Inter, este domingo también jugará el vigente campeón Nápoles (4º, 31 puntos), que visitará al Cremonese de Jeremy Sarmiento.

