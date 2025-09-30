Achraf Hakimi anticipa un duelo parejo ante el Barcelona: "Se decidirá por pequeños detalles"

El lateral del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, calentó la previa del esperado choque ante el FC Barcelona asegurando que será un partido "bonito de jugar y de ver", entre dos equipos con estilos similares y un alto nivel competitivo.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Lea: Piero Hincapié es baja en el Arsenal para enfrentar al Olympiacos por la Champions League

Desde la sala de prensa del coliseo catalán, el internacional marroquí señaló que el enfrentamiento entre PSG y FC Barcelona se definirá por "pequeños detalles", y que la clave estará en mantener la calma en la posesión del balón.

“El equipo que no se precipite tendrá más opciones de ganar”, afirmó Hakimi. “Será un duelo complicado, pero llegamos motivados y en buenas condiciones”.

Hakimi destacó la preparación del conjunto parisino para este tipo de partidos de alto voltaje, y subrayó que la clave estará en el trabajo colectivo. Uno de los principales desafíos será detener al joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien ha sido una de las revelaciones del torneo.

En ese sentido, Hakimi confía en su compañero Nuno Mendes, quien será el encargado de marcar al delantero español.

“Para mí, Nuno es el mejor lateral izquierdo del mundo. Ya ha demostrado que puede frenar a delanteros como Lamine. Pero la fuerza de este equipo está en las ayudas, y todos estaremos atentos para apoyarlo”.

El PSG visita este miércoles al FC Barcelona a partir de las 14:00 (hora de Ecuador).