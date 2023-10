El excentrocampista del Real Madrid y el AC Milan nació en Brasilia. Su padre es un empresario y su madre una ama de casa. Según portales especializados, Kaká acumula un patrimonio de 120 millones de dólares. "A diferencia de otros grandísimos futbolistas que ha dado y da Brasil, yo fui un privilegiado. No pasé hambre, no me castigó la pobreza y no encontré miles de obstáculos para vivir feliz", escribió Kaká en una columna para el diario El Mundo en 2003.