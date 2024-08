Antonio Valencia respalda la llegada de Sebastián Beccacece a Ecuador

La llegada de Sebastián Beccacece a la selección de Ecuador, trajo consigo muchas sorpresas e impresiones, tanto negativas como positivas.

Lo cierto es, que el nuevo estratega para la Tricolor será el encargado de preparar a los jugadores para la reanudación de las eliminatorias sudamericanas, donde su primer rival a enfrentar será Brasil.

Antonio Valencia, histórico exjugador de la selección ecuatoriana, no dudó en mostrarle su apoyo a Beccacece, aunque confesó que no lo conoce muy bien, pero eso no le quita la oportunidad de desearle el mejor de los éxitos.

Le podría interesar: La FEF confirma las fechas para los partidos de Ecuador contra Brasil y Perú en las eliminatorias

"No lo conozco muy bien, sé que fue asistente técnico en Emelec, después estuvo por un equipo de Argentina (Defensa y Justicia) y le fue bien. De ahí se fue a España y no llegué a saber más. De mi parte le deseo mucha suerte porque si a él le va bien todos vamos a estar felices de que a la selección le este yendo bien", expresó el Toño en una entrevista con ESPN.

El también histórico jugador del Manchester United se refirió a la posibilidad de que los ecuatorianos, específicamente exjugadores de La Tri, asuman el control de la selección.

"Los directivos que se la crean más, yo creo que los jugadores debemos ponernos la camiseta de verdad y tomar las riendas de la Selección. No solo ser cuerpo técnico sino buscar la manera de ser presidentes de la Federación y buscar la manera de que llegue un cuerpo técnico. Esa puede ser la forma, porque no creo que vaya a suceder que pongan un cuerpo técnico nacional", apuntó Valencia.