Here we go!, fue lo que Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, ubicó en sus redes sociales, confirmando de esta manera el vínculo de Willian Pacho con el cuadro del PSG por las próximas cinco temporadas.

Romano también reveló el precio del fichaje, el cual se aproxima a los USD 43 millones, más ciertos complementos que se rigen bajo objetivos establecidos y cumplidos por parte del jugador.

Según el portal especializado en salarios de jugadores a nivel mundial, Capology, indica que Pacho en el Frankfurt de Alemania ganaba un estimado de USD 875,000 al año.