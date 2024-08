Gustavo Alfaro fue presentado como el nuevo entrenador de la selección de Paraguay, pero en dentro de su discurso de motivación utilizó frases que ya había usado cuando estuvo en Ecuador.

El estratega argentino es reconocido por sus arengas y expresiones durante las ruedas de prensa; sin embargo, repitió ciertas partes que ya dijo en su paso por La Tri.

Alfaro estuvo en la selección de Ecuador desde agosto del 2020 hasta enero del 2023, en ese lapso destacó una de sus conversaciones con los jugadores.

"Les dije '¿Qué es esto' y ellos me dijeron 'nuestra camiseta, es lo que nos identifica de los demás'. Yo les dije '¿Dónde está el escudo? ¿Está adelante o está atrás?', adelante me dijeron. Luego les pregunté '¿En qué parte está? ¿A la izquierda o la derecha?', a la izquierda me dijeron. Perfecto, o sea que el escudo está por delante y está en el lado izquierdo, que es donde está el corazón", apuntó Alfaro.