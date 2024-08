Un jugador de fútbol es denunciado por violencia de género, se trata de Christian Cueva, quien fue presentado este lunes 19 de agosto como nuevo refuerzo del Cienciano de Perú.

Su esposa, Pamela López, en el programa América Hoy, reveló que sufrió varios capítulos de agresión por parte del jugador de la selección peruana.

“Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubrí la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, dijo López.

"Eran cachetadas, jaladas de pelo, empujones. Lo último fue que me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido, agregó.

Además, mencionó que su hija también ha sido víctima de "violencia psicológica" y aseguró que Cueva tiene problemas con el alcohol.

"En la mayoría de las veces, él estaba bajo los efectos del alcohol. Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”, acotó.

López publicó un video, donde se puede observar a Cueva forcejeándole a su esposa en un ascensor. Este capítulo se dio tras un reclamo por una infidelidad del jugador, quien reaccionó de forma violenta y tuvo que intervenir una tercera persona para auxiliarla.

