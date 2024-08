Pablo Sánchez: "Entramos en nerviosismo. Tenemos esperanza de poder revertir esto"

Este miércoles 14 de agosto, Liga de Quito sufrió la derrota en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante su similar de Lanús, este cotejo es el que corresponde a la fase de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lanús, a pesar de ser un conjunto que no está familiarizado con la altura, se vio tranquilo y con muchas ganas de ir constantemente al ataque, administrando bien sus jugadas en los tres bloques que conformaban su esquema.

Liga de Quito, por su parte, no pudo encontrar las conexiones necesarias para poder tejer una buena jugada que presente un real peligro para los argentinos.

Lea más: Liga de Quito perdió de local ante Lanús y complica su participación en Copa Sudamericana

Pablo Sánchez, en la rueda de prensa posterior al partido, se refirió al trámite del partido, “El partido, hasta el gol, había sido el que entendíamos que podíamos tener. Creo que el gran error que cometimos fue dejar crecer al rival después del gol".

“El equipo entró en un nerviosismo no habitual, del cual no pudimos salir. Seguimos cometiendo errores y el rival cuando se defendió lo hizo bien. No pudimos encontrar las herramientas para lograr el empate”, alegó Vitamina Sánchez.

Finalmente, expresó que se siente con la esperanza de hacer un buen partido en Argentina y clasificar a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana, “con todo el optimismo que tiene que tener el plantel de Liga. Lo hablamos en el camerino, vamos con mucha ilusión, con expectativa y a mejorar la imagen de esta noche. Tenemos esperanza de poder revertir esto”.